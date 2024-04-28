Спецподразделения ГУР перебросили в Часов Яр — журналист

Бойцы ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины перебросили в Часов Яр Донецкой области. Бойцы будут оборонять этот населенный пункт агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию из спецслужб в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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По словам журналиста, ГУРовцы находятся на этом направлении уже около двух недель.

Часов Яр на карте боевых действий. Фото: deepstatemap

"Наши информаторы считают, что, отчасти, благодаря этому ситуация там стабилизировалась, и плохих новостей оттуда немного меньше, — но, к сожалению, они поступают теперь с других направлений", — отметил он.

Цаплиенко подчеркнул, что ситуация на этом участке фронта чем-то напоминает начало широкомасштабного вторжения, когда специальные подразделения разведки использовались для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины.

Пост Цаплиенко. Фото: скриншот

Напомним, российские войска пытаются взять Часов Яр Донецкой области в оперативное окружение. И бросают все силы, чтобы прорвать оборону у Бахмута.

Также в ISW отмечали, что оккупанты не покидают попыток захватить Часов Яр Донецкой области, и это представляет серьезную угрозу, хотя быстро это сделать им не удастся. В случае захвата города оккупационная армия сможет начать дальнейшие наступления против городов, создающих значительный украинский оборонный пояс в регионе.