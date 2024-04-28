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Спецпідрозділи ГУР перекинули до Часового Яру — журналіст

28 квітня 2024 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спецпідрозділи ГУР перекинули до Часового Яру — журналіст
Бійці ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України перекинули до Часового Яру Донецької області. Бійці будуть обороняти цей населений пункт агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Словʼянська. 

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на інформацію зі спецслужб у Telegram у неділю, 28 квітня.

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За словами журналіста, ГУРівці перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів.

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Часів Яр на карті бойових дій. Фото: deepstatemap

"Наші інформатори вважають, що, частково, завдяки цьому ситуація там стабілізувалася, і поганих новин звідти трохи менше, — але, на жаль, вони надходять тепер з інших напрямків", — зазначив він.

Цаплієнко наголосив, що ситуація на цій ділянці фронту чимось нагадує початок широкомасштабного вторгнення, коли спеціальні підрозділи розвідки використовувалися для оборони кордону та населених пунктів Київщини та Харківщини.

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Допис Цаплієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська намагаються взяти Часів Яр Донецької області в оперативне оточення. І кидають усі сили, щоб прорвати оборону біля Бахмута. 

Також в ISW зазначали, що окупанти не покидають спроб захопити Часів Яр Донецької області, і це становить серйозну загрозу, хоча швидко це зробити їм не вдасться. У випадку захоплення міста окупаційна армія зможе почати подальші наступи проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у регіоні.

війна
журналісти
Україна
Донецька область
окупанти
ГУР
Часів Яр

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