Спецназовцы СБУ успешно поразили экипажи российской техники

Дым, который поднялся после поражения военной техники противника. Фото: скриншот из видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают успешно уничтожать военную технику оккупантов и личный состав врага. В этот раз удалось поразить четыре экипажа РФ.

Об этом сообщает СБУ.

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"Воины ЦСО "А" делают это настолько эффектно, что российские военные либо сгорают от счастья, либо взлетают в кюветы от точности таких сюрпризов", — говорится в сообщении.

"Подарки" от СБУ получили российские экипажи:

танков;

БМ "Град";

броневиков;

"Камазов" и военных грузовиков.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины оставили российских оккупантов без трех комплексов наблюдения. Они уничтожили их с помощью дронов-камикадзе.

Также мы писали, что украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.

Добавим, фонд "Вернись живым" передал разведчикам комплекс беспилотников. Они имеют радиус управляемого полета до 180 км и способны находиться на высоте до 12 часов.