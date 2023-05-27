Спецназовцы СБУ успешно поразили экипажи российской техники
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают успешно уничтожать военную технику оккупантов и личный состав врага. В этот раз удалось поразить четыре экипажа РФ.
Об этом сообщает СБУ.
Поражение оккупантов на фронте
"Воины ЦСО "А" делают это настолько эффектно, что российские военные либо сгорают от счастья, либо взлетают в кюветы от точности таких сюрпризов", — говорится в сообщении.
"Подарки" от СБУ получили российские экипажи:
- танков;
- БМ "Град";
- броневиков;
- "Камазов" и военных грузовиков.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины оставили российских оккупантов без трех комплексов наблюдения. Они уничтожили их с помощью дронов-камикадзе.
Также мы писали, что украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.
Добавим, фонд "Вернись живым" передал разведчикам комплекс беспилотников. Они имеют радиус управляемого полета до 180 км и способны находиться на высоте до 12 часов.