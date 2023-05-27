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Спецпризначенці СБУ успішно уразили екіпажі російської техніки

27 травня 2023 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спецпризначенці СБУ успішно уразили екіпажі російської техніки
Дим, який піднявся після ураження військової техніки противника. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують успішно знищувати військову техніку окупантів та особовий склад ворога. Цього разу вдалося уразити чотири екіпажі РФ. 

Про це повідомляє СБУ.

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"Воїни ЦСО "А" роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів", — йдеться у повідомленні.

"Подарунки" від СБУ отримали російські екіпажі:

  • танків;
  • БМ "Град";
  • броньовиків;
  • "Камазів" і військових вантажівок.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України залишили російських окупантів без трьох комплексів спостереження. Вони знищили їх за допомогою дронів-камікадзе.

Також ми писали, що українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

Додамо, фонд "Повернись живим" передав розвідникам  комплекс безпілотників. Вони мають радіус керованого польоту до 180 км та здатні перебувати на висоті до 12 годин.

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