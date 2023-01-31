Новый пакет военной помощи от США – что туда войдет

В ближайшее время в США планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины

В Белом доме выразили надежду, что уже скоро смогут объявить о дополнительной помощи безопасности для Украины. Что входит в новый пакет военной помощи, пока неизвестно.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Новый пакет военной помощи от США

"США в ближайшее время планирует объявить новый пакет военной помощи Украине", — заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Также она отказалась комментировать вчерашний отказ президента США Джо Байдена предоставлять Украине истребители F-16, но напомнила, что страна передает нашему государству значительное количество военной помощи.



"Мы отправляем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте по поводу их боевых нужд. И я ожидаю, что скоро будет объявлено о дополнительной помощи в сфере безопасности", — добавила Далтон.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC — "легких колесных танков" — уже в начале февраля.