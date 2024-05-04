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США готовят к передаче Украине авиабомбы, которые могут противодействовать российским средствам РЭБ

4 мая 2024 17:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США готовят к передаче Украине авиабомбы, которые могут противодействовать российским средствам РЭБ
Авиабомбы JDAM-ER. Фото: thedrive.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.

Об этом пишет Defence Express в субботу, 4 мая.

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Передача авиабомб JDAM-ER

Пентагон сообщил о заключении контракта с компанией Scientific Applications and Research Associates на сумму 23,5 млн долларов.

Он предполагает приобретение сенсоров для поиска средств РЭБ и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER. Они будут не только устойчивы к работе РЭБ, но и смогут нацелиться на них.

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Авиабомба JDAM-ER. Фото: Defence Express

По данным СМИ, условия контракта предусматривают передачу части таких комплектов Украине, однако детали по количеству и срокам неизвестны.

В материале отмечается, что минобороны США решило заключить соответствующий контракт после того, как действие авиабомб GLSDB сочли неэффективным на поле боя в Украине против российских РЭБов.

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Авиабомба JDAM-ER. Фото: Defence Express

Ранее в Пентагоне заявили, что США передадут Украине столько баллистических ракет ATACMS, сколько смогут. Часть этого дальнобойного оружия ВСУ уже получили.

Также мы писали, что в минобороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.

США
боеприпасы
психологическая помощь
война в Украине
авиабомба

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