США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Артиллерийские снаряды упаковываются для отправки. Фото: Reuters

Сегодня, 25 мая, американские официальные источники сообщили, что власти США планируют сделать объявление о предоставлении Украине военной помощи. Это, в основном, боеприпасы, которых будет на сумму до 300 миллионов долларов.

Об этом информирует Reuters.

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Помощь от США

Новый пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 мая. Но местные СМИ пишут, что это заявление будет звучать после выходных. Ожидалось, что военный пакет будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня HIMARS и боеприпасов для защиты Украины от России.

Также США пообещали Украине оказать помощь в безопасности более 35 миллиардов долларов.

Помимо этого Пентагон продолжает пытаться исправить ошибку, которая завысила стоимость прошедшей помощи.

Сообщается, что стоимость и содержание военного пакета для Украины может измениться в любое время, пока он будет подписан президентом Джо Байденом.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал главную тему, которую обсудят на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участники поговорят о защите неба.

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.