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США готують новий пакет військової допомоги для України

25 травня 2023 22:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
США готують новий пакет військової допомоги для України
Артилерійські снаряди упаковуються для відправлення. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 25 травня, американські офіційні джерела повідомили, що влада США планує зробити оголошення про надання Україні військової допомоги. Це переважно боєприпаси, яких буде на суму до 300 мільйонів доларів.

Про це інформує Reuters.

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Допомога від США

Зазначається, що новий пакет може бути оголошений уже в п’ятницю, 26 травня. Але місцеві ЗМІ пишуть, що ця заява звучатиме після святкових вихідних. Очікувалось, що військовий пакет буде містити більше керованих реактивних снарядів залпового вогню для HIMARS та боєприпасів для захисту України від Росії.

Також США пообіцяли Україні надати безпекову допомогу в понад 35 мільярдів доларів.

Крім цього Пентагон продовжує намагатися виправити помилку, яка завищила вартість минулої допомоги. 

Повідомляється, що вартість і вміст військового пакету для України можуть змінитися в будь-який час, поки він буде підписаний президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін назвав головну тему, яку обговорять на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники поговорять про захист неба.

У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.

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