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США на "Рамштайне" заявили, что будут учить украинских военных использовать танки Abrams

21 апреля 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США на "Рамштайне" заявили, что будут учить украинских военных использовать танки Abrams
Заседание Контактной группы по обороне "Рамштайн". Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки начнут учить украинских военных использовать и обслуживать танки Abrams. Это произойдет уже в ближайшие недели, поскольку Штаты продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить технику на поле боя.

Об этом сообщает AP News.

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Это решение было принято в то время, когда лидеры оборонных ведомств по всей Европе и миру встречаются на авиабазе "Рамштайн" в Германии, чтобы скоординировать поставки оружия и другого оборудования в Украину.

По словам официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, а через несколько недель украинские войска приступят к обучению. Они рассказали, что тренировки продлятся около 10 недель.

Тренировочные танки не будут теми, которые были предоставлены Украине для борьбы с российским вторжением. 

"Цель состоит в том, чтобы войска были подготовлены к тому времени, когда отремонтированные танки будут готовы, чтобы они могли немедленно отправиться в бой. Танки переоснащаются в соответствии с потребностями Украины", — говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку — одни научатся управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель обучения могут быть проведены дополнительные тренировки по ведению боя и маневрированию на Abrams. Официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали, не разглашаемые публично.

Напомним, США планируют ускорить процесс передачи Украине танков Abrams. Работа по этому поводу уже ведется.

Также мы писали, что сегодня, 21 апреля, в Германии проходит одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсудят стратегию Украины в этом году.

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