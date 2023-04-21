Резніков розповів, про що говоритимуть на засіданні "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Сьогодні, 21 квітня, у Німеччині проходить одинадцяте засідання у форматі "Рамштайн". Союзники обговорять стратегію України на цей рік.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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"У порядку денному — аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", — повідомив Резніков.

Він також нагадав, що цього дня виповнюється річниця від заснування формату "Рамштайн".

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні", — наголосив Остін.

Також ми писали, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Додамо, військовий аналітик полковник Петро Черник зазначив, що надання Україні артилерійських боєприпасів та засобів ППО стане предметом обговорення під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".