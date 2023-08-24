США будут учить украинских пилотов на F-16: когда начнут тренировку
Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник сегодня, 24 августа.
Об этом говорится в материале The New York Time.
США начнут обучение на F-16
Сообщается, что на прошлой неделе представители Минобороны США заявили, что украинских пилотов будут обучать на истребителях F-16 в том случае, если усилия во главе с Нидерландами и Данией достигнут возможности.
Однако, в Пентагоне меняют свое мнение по этому поводу и также хотят привлечь военных для тренировок. По предварительным данным, они стартуют уже в сентябре.
Сначала, как говорится в издании, было непонятно: США будут полноценно готовить пилотов или это будет дополнительная группа. Предварительно это решение должны были озвучить специально ко Дню Независимости Украины.
Напомним, коалиция стран, обучающих украинских пилотов на истребителях F-16, пополнилась еще одним государством. Следовательно, к тренировкам присоединилась Португалия.
Добавим, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.
Также Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В то же время, заявления от официальных лиц еще не было.