США будут учить украинских пилотов на F-16: когда начнут тренировку

Механик осматривает истребитель F-16 в США. Фото иллюстративное: google

Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник сегодня, 24 августа.

Об этом говорится в материале The New York Time.

Читайте также:

США начнут обучение на F-16

Сообщается, что на прошлой неделе представители Минобороны США заявили, что украинских пилотов будут обучать на истребителях F-16 в том случае, если усилия во главе с Нидерландами и Данией достигнут возможности.

Однако, в Пентагоне меняют свое мнение по этому поводу и также хотят привлечь военных для тренировок. По предварительным данным, они стартуют уже в сентябре.

Сначала, как говорится в издании, было непонятно: США будут полноценно готовить пилотов или это будет дополнительная группа. Предварительно это решение должны были озвучить специально ко Дню Независимости Украины.

Напомним, коалиция стран, обучающих украинских пилотов на истребителях F-16, пополнилась еще одним государством. Следовательно, к тренировкам присоединилась Португалия.

Добавим, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В то же время, заявления от официальных лиц еще не было.