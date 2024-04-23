США испытывают в Украине искусственный интеллект, который прогнозирует атаки россиян, — NYT

Украинские военные. Фото: Минобороны

Соединенные Штаты Америки испытывают на войне в Украине свой проект искусственного интеллекта. Он позволяет спрогнозировать атаки россиян на фронте.

Об этом пишет The New York Times во вторник, 23 апреля.

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В материале говорится, что, по мнению многих чиновников США, война в Украине стала "настоящим подарком" для военных, поскольку сделала передовую испытательным полигоном для новых технологий.

Среди них — Project Maven, который помогает военным обнаруживать цели, анализируя видео с дронов. Его используют на базе США в Европе, где работает центр по сбору разведданных.

Однако пока применение искусственного интеллекта показало неоднозначные результаты: с одной стороны удалось объединить в полную картину все передвижения и коммуникации войск РФ и прогнозировать, где могут произойти новые атаки. С другой — непонятно, достаточно ли новых технологий для перехвата инициативы.

NYT отмечает, что Россия адаптируется к применению ИИ, поэтому западным и украинским военным приходится постоянно искать новые способы поиска и использования уязвимых мест российских войск.

Ранее The Wall Street Journal писало, что американская компания Skydio отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину. В США обеспокоены тем, что их дроны провалили задачи.

Кроме того, в Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic — "Шмавик".