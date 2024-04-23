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США випробовують в Україні штучний інтелект, який прогнозує атаки росіян, — NYT

23 квітня 2024 23:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США випробовують в Україні штучний інтелект, який прогнозує атаки росіян, — NYT
Українські військові. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки випробовують на війні в Україні власний проєкт штучного інтелекту. Він дозволяє спрогнозувати атаки росіян на фронті.

Про це пише The New York Times у вівторок, 23 квітня.

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У матеріалі йдеться, що на думку багатьох чиновників США, війна в Україні стала "справжнім подарунком" для військових, оскільки зробила передову випробувальним полігоном для нових технологій.

Серед них — Project Maven, який допомагає військовим виявляти цілі, аналізуючи відео з дронів. Його використовують на базі США в Європі, де працює центр зі збору розвідданих. 

Однак поки що застосування штучного інтелекту показало неоднозначні результати: з одного боку, вдалося об'єднати в повну картину всі пересування та комунікації військ РФ і прогнозувати, де можуть відбутися нові атаки. З іншого — незрозуміло, чи нових технологій буде достатньо для перехоплення ініціативи.

NYT зазначає, що Росія адаптується до застосування ШІ, тому західним та українським військовим доводиться постійно шукати нові способи пошуку та використання вразливих місць російських військ.

Раніше The Wall Street Journal писало, що американська компанія Skydio відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну. У США стурбовані тим, що їх дрони провалили завдання.

Крім того, в Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic — "Шмавік".

штучний інтелект
окупанти
війна в Україні
Росія
атака
фронт

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