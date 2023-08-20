США увеличат производство боеприпасов для качественной помощи Украине, — The Washington Post

Процесс производства 155-мм снарядов на заводе. Фото: google.com

США увеличат производство боеприпасов, надеясь на уменьшение боевой активности. Между тем, Россия также может использовать возможное затишье для проведения обновления и укрепления своих позиций на передовой.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Оружие от США

Так, сегодня в ряде западных СМИ распространяется информация о том, что ВСУ медленно наступают. В частности, по данным газеты Financial Times, США просят Украину направить основные силы на юг страны с целью прорвать российские позиции и выйти к Азовскому морю, а также не сосредотачивать войска под Бахмутом.

Издание пишет, что Украина просила Запад передавать дальнобойное оружие и авиацию для скорейшего наступления. Но, согласно заявлениям американских чиновников, у США нет достаточно тактических баллистических ракет для поддержки украинской армии.

Военная помощь Украине от партнеров

Напомним, что еще несколько месяцев назад западные партнеры утверждали, что Украина получит первые истребители F-16 только до конца 2024 года или вообще не получит, а сегодня известно, что первые девять самолетов прибудут в Украину уже к концу этого года.

Также мы сообщали, что Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что две пусковые установки IRIS-T уже в Украине. Как известно, это оружие входит в новый пакет помощи от Германии.