ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили четырех российских оккупантов на Бахмутском направлении. К тому же были ранены еще трое российских военных.
Об этом сообщают ССО ВСУ.
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Точными выстрелами операторы ССО ликвидировали захватчиков. Оккупанты понесли потери и отказались от штурма ночью.
"Перехваченные разговоры противника подтвердили результат нашей работы", — говорится в сообщении.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что в течение 15 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Были уничтожены самолет, станция РЭБ и зенитно-ракетный комплекс.
Добавим, 15 марта, украинские военные сбили российский бомбардировочный Су-24. Вражескую авиацию удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.