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ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении

16 марта 2023 08:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ССО ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили четырех российских оккупантов на Бахмутском направлении. К тому же были ранены еще трое российских военных.

Об этом сообщают ССО ВСУ.

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Подробности

Точными выстрелами операторы ССО ликвидировали захватчиков. Оккупанты понесли потери и отказались от штурма ночью.

"Перехваченные разговоры противника подтвердили результат нашей работы", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что в течение 15 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Были уничтожены самолет, станция РЭБ и зенитно-ракетный комплекс.

Добавим, 15 марта, украинские военные сбили российский бомбардировочный Су-24. Вражескую авиацию удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.

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