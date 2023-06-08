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Стала известна главная потеря россиян из-за подрыва ГЭС

8 июня 2023 10:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Названа главная потеря россиян из-за уничтожения Каховской ГЭС
Колонна техники русских окупантов. ФОТО: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В связи с подрывом плотины Каховской ГЭС и разливом Днепра россияне были вынуждены покинуть занимаемые рубежи и отвести на километры от берегов реки свою артиллерию. Вернуть ее на старые позиции уже невозможно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Они все равно будут вынуждены отвести свою тяжелую артиллерию на несколько километров, а может, — и еще дальше. И обратно ее не вернут, потому что там все наберет воды", — сказал Черник.

При этом Черник пояснил, что подвижные артиллерийские установки, буксируемые тагачами, весят от 2 до 10 тонн, а артиллерийские системы на гусеничной тяге — от 10 до 42 тонн, что делает невозможным их передвижение по мягкой почве.

"Только сумасшедший может вернуть их обратно на мокрую почву", — констатировал военный эксперт.

Какая ситуация под Херсоном

По информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

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