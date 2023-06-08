Названо головну втрату росіян через знищення Каховської ГЕС

Колона техніки російських окупантів. Фото: росЗМІ

Через підрив греблі Каховської ГЕС і розлиття Дніпра росіяни були вимушені залишити займані рубежі та відвести на кілометри від берегів річки свою артилерію. І повернути її на старі позиції вже буде неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Читайте також:

Петро Черник. Фото: УФОТО

"Вони все одно будуть змушені відвести свою важку артилерію на кілька кілометрів, а може, — і ще більше. І назад її не повернуть, бо там все набере води", — сказав Черник.

При цьому Черник пояснив, що рухомі артилерійські установки, які буксируються тягачами, важать від 2 до 10 тонн, а артилерійські системи на гусеничній тязі — від 10 до 42 тонн, що унеможливлює їх пересування м'яким ґрунтом.

"Тільки божевільний може повернути їх назад на мокрий ґрунт", — констатував військовий експерт.

Яка ситуація під Херсоном

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.