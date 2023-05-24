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Стали известны дальнейшие планы антипутинских войск после Белгородщины

24 мая 2023 18:47
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Стали известны дальнейшие планы антипутинских войск после Белгородщины
РДК и Легион "Свобода России". Фото: Телеграмм
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Программа максимум российской военной оппозиции, в которую входит легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), — устранение президента РФ Владимира Путина и смена режима на свободный и демократический. Следовательно, не исключено, что после освобождения Белгородщины будет Курск, Брянск и даже Москва.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.

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"Ясно, что сейчас мы в самом начале этой дороги — поэтому шаг за шагом. Сначала Белгородская область, дальше Брянская, Курская, а возможно, в другой последовательности. А может, сразу на Москву пойдем? Война — искусство хитрости и обмана. У нас есть разные планы. Реагировать соединенные освободительные войска будут по ситуации. Они знают, что делать и куда идти", — сказал Барановский.

Алексей Барановский
Алексей Барановский. Фото: ФБ Алексей Барановский

Он также прокомментировал информацию, что зачисткой Белгородщины командует генерал Александр Лапин. Его отстранили в прошлом году из-за поражения в Лимане, но теперь вернули снова.

"Мы видели как он командует — окружают пустое помещение с ограждением. Знаете, кадыровцы изобрели тикток-войска, а теперь появляются новые тиктокеры в российской войне. У Кремля не такая уж большая кадровая скамья, поэтому приходится играть теми картами, которые есть. Но эффективность у Лапина будет такой же, как и раньше", — подытожил Барановский.

Напомним, бойцы и граждане РФ Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" более двух суток находятся на территории Белгородской области.

В понедельник, 22 мая они прорвали пограничную линию между Украиной и Россией и смогли зачистить ближайшие населенные пункты. Цель российских добровольцев — освободить пограничные зоны военных действий районы Курска, Брянска и Белгорода.

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