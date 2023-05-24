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Стали відомі подальші плани антипутінських військ після Бєлгородщини

24 травня 2023 18:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Стали відомі подальші плани антипутінських військ після Бєлгородщини
РДК та Легіон "Свобода России". Фото: Телеграм
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Програма максимум російської військової опозиції, куди входить легіон "Свобода России" та Російського добровольчого корпусу (РДК), — усунення президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму на вільний і демократичний. Відтак невиключено, що після звільнення Бєлгородщини буде Курськ, Брянськ та навіть й Москва.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції. 

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"Ясно, що наразі ми на самому початку цієї дороги — тому крок за кроком. Спершу Бєлгородська область, далі Брянська, Курська, а можливо, в іншій послідовності. А можливо, відразу на Москву підемо? Війна — мистецтво хитрості й обману. У нас є різні плани. Реагувати зʼєднані визвольні війська будуть по ситуації. Вони знають, що робити і куди йти", — сказав Барановський.

Олексій Барановський
Олексій Барановський. Фото: ФБ Олексій Барановський

Він також прокоментував інформацію про те, що зачисткою Бєлгородщини командує генерал Олександр Лапін. Його відсторонили торік через поразку у Лимані, але тепер повернули знову.

"Ми бачили як він командує — оточують пусте приміщення із огорожею. Знаєте, кадирівці винайшли тікток-війська, а тепер зʼявляються нові тіктокери у російській війні. У Кремля не така вже й велика кадрова лава, тому доводиться грати тими картами, які є. Але ефективність у Лапіна буде такою ж, як і раніше", — підсумував Барановський.

Нагадаємо, бійці та громадяни РФ Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" більше двох діб перебувають на території Бєлгородської області.

У понеділок, 22 травня, вони прорвали прикордонну лінію поміж Україною та Росією і змогли зачистити найближчі населені пункти. Мета російських добровольців — звільнити прикордонні до зони військових дій райони Курська, Брянська та Бєлгорода. 

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