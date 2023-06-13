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Стали известны причины обстрела россиянами Кривого Рога

13 июня 2023 10:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Зачем россияне обстреляли Кривой Рог
Последствия ночных обстрелов Кривого Рога. Фото: Telegram/Сергей Лисак
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В сегодняшнем обстреле россиянами Кривого Рога содержатся три причины. Одна из них создание блокады города.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Обстрел Кривого Рога — это своеобразный "привет" нашему Президенту и принуждение к миру", сказал Снегирев.

По его словам, это событие следует рассматривать в контексте последних событий на Каховской ГЭС.

Как отметил военный эксперт, в результате пострадало водоснабжение и Кривого Рога, что отразится и на жителях, и на работе промышленной отрасли города.

"То есть враг пытается фактически создать блокаду этого города. А сегодняшние удары логичны, по мнению врага, продолжением этой тактики. Это — не центр принятия решений, а город, который отождествляется с действующим Президентом Украины", — отметил аналитик.

Вообще же, добавил Снегирев, россияне пытаются таким террором принудить украинские власти к переговорам и повлиять на контрнаступление.

Что произошло в Кривом Роге

В ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге. Сейчас известно о шести погибших, большое количество людей ранено и госпитализировано.

Спасательная операция на месте ночной ракетной атаки продолжается.

Спасатели пытаются разобрать завалы и деблокировать людей, возможно, находящихся в обстрелянном доме.

 

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