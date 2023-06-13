Навіщо росіяни обстріляли Кривий Ріг

Стали відомі причини обстрілу росіянами Кривого Рогу
В сьогоднішньому обстрілі росіянами Кривого Рогу містяться три причини. Одна з них — створення блокади міста.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Обстріл Кривого Рогу — це своєрідний "привіт" нашому президенту і примус до миру", — сказав Снєгирьов.
За його словами, цю подію варто розглядати в контексті останніх подій на Каховській ГЕС.
Як зазначив військовий експерт, внаслідок цього постраждало водопостачання і Кривого Рогу, що відіб'ється і на мешканцях, і на роботі промислової галузі міста.
"Тобто ворог намагається фактично створити блокаду цього міста. А сьогоднішні удари є логічним, на думку ворога, продовженням цієї тактики. Це — не центр прийняття рішень, а — місто, яке ототожнюють з чинним Президентом України", — зауважив аналітик.
Взагалі ж, додав Снєгирьов, росіяни намагаються таким терором примусити українську владу до переговорів і вплинути на контрнаступ.
Що сталося у Кривому Розі
Уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі. Наразі відомо про шістьох загиблих, велика кількість людей поранена і госпіталізована.
Рятувальна операція на місці нічної ракетної атаки триває.
Рятувальники намагаються розібрати завали і деблокувати людей, які, можливо, перебувають у обстріляному будинку.