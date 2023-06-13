Навіщо росіяни обстріляли Кривий Ріг

Наслідки нічного обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

В сьогоднішньому обстрілі росіянами Кривого Рогу містяться три причини. Одна з них — створення блокади міста.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Обстріл Кривого Рогу — це своєрідний "привіт" нашому президенту і примус до миру", — сказав Снєгирьов.

За його словами, цю подію варто розглядати в контексті останніх подій на Каховській ГЕС.

Як зазначив військовий експерт, внаслідок цього постраждало водопостачання і Кривого Рогу, що відіб'ється і на мешканцях, і на роботі промислової галузі міста.

"Тобто ворог намагається фактично створити блокаду цього міста. А сьогоднішні удари є логічним, на думку ворога, продовженням цієї тактики. Це — не центр прийняття рішень, а — місто, яке ототожнюють з чинним Президентом України", — зауважив аналітик.

Взагалі ж, додав Снєгирьов, росіяни намагаються таким терором примусити українську владу до переговорів і вплинути на контрнаступ.

Що сталося у Кривому Розі

Уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі. Наразі відомо про шістьох загиблих, велика кількість людей поранена і госпіталізована.

Рятувальна операція на місці нічної ракетної атаки триває.

Рятувальники намагаються розібрати завали і деблокувати людей, які, можливо, перебувають у обстріляному будинку.