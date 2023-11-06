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Стали известны шокирующие подробности о командире 128-й бригады, собравшем военных на награждение

6 ноября 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стали известны шокирующие подробности о командире 128-й бригады, собравшем военных на награждение
Командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появились шокирующие подробности о командире 128-й бригады Дмитрии Лысюке, собравшем военных на награждение. Как оказалось, он имеет судимость за контрабанду сигарет.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на анонимный источник в 128-й бригаде.

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Что известно о командире 128-й бригады Лысюке

О судимости Лысюка свидетельствует приговор по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204. Его поймали за контрабанду сигарет в 2019 году. Тогда он был командиром 8-го отдельного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Лысюка приговорили к штрафу в размере 119 тыс. гривен. Известно, что командир 128-й бригады незаконно перемещал и продавал контрабандные сигареты из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

К тому же он имел сообщника. После задержания им объявили подозрение за незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Лысюку удалось избежать ареста. Его отпустили на поруки, а сообщник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен.

В конце июля 2019 года оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В результате сообщник был приговорен к штрафу 161,5 тыс. гривен, а Лысюк — к штрафу 119 тыс. гривен.

Напомним, 3 ноября в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе на Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Также мы писали, что ГБР расследует обстоятельства трагической гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту на Запорожье. Тогда погибли 19 офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Добавим, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк, собравший военных на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его больше получаса, а потом произошел прилет.

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