Стали відомі шокуючі подробиці про командира 128-ї бригади, який зібрав військових на нагородження

Командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк. Фото: соцмережі

У мережі з'явилися шокуюючі подробиці про командира 128-ї бригади Дмитра Лисюка, який зібрав військових на нагородження. Як виявилось, він має судимість за контрабанду цигарок.

Про це повідомляє hromadske, посилаючись на анонімне джерело у 128-й бригаді.

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Про судимість Лисюка свідчить вирок за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204. Його спіймали за контрабанду цигарок в 2019 році. Тоді він був командиром 8-го окремого батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Лисюка засудили до штрафу в розмірі 119 тис. гривень. Відомо, що командир 128-ї бригади незаконно переміщав та продавав контрабандні сигарети із самопроголошеної "Луганської народної республіки".

До того ж він мав спільника. Після затримання їм оголосили підозру за незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Лисюку вдалося уникнути арешту. Його відпустили на поруки, а спільник вийшов з-під варти під заставу у 286 тис. гривень.

Наприкінці липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину й уклали угоду з прокурором. Внаслідок цього спільник був засуджений до штрафу 161,5 тис. гривень, а Лисюк — до штрафу 119 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Також ми писали, що ДБР розслідує обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі. Тоді загинуло 19 офіцерів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Додамо, командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт.