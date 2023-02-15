Нашлось объяснение причинам больших потерь россиян на Донбассе

Путин поставил своей армии недостижимые задачи

Российские оккупационные войска после активизации боевых действий на фронте ежедневно теряют до тысячи солдат убитыми. Это связано с рядом факторов, которые складываются на фронте.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Россияне активизировались. Путин ведь не просто так поставил задачу добиться новых результатов до марта. И он действительно давит на свой генералитет, а те в свою очередь "рады стараться", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, в первую очередь из-за этого враг и пошел в массовые атаки.

"При этом пошел там, где позиции у них абсолютно не выгодны. К тому же у врага нет достаточно мощной авиационной поддержки. Соответственно, украинские Силы обороны четко по ним отрабатывают. Поэтому враг несет такие потери", — объяснил военный эксперт.

Как действуют россияне

Российская оккупационная армия имеет примерно десять дней на попытку повторного широкомасштабного наступления в Украине. Но тактика и характер этого наступления будет различаться от прошлых атак.

Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Напомним, последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.

Фото: Reuters/Alexander Ermochenko