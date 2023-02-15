Знайшлося пояснення причинам великих втрат росіян на Донбасі

Путін поставив своїй армії недосяжні завдання

Російські окупаційні війська після активізації бойових дій на фронті щодня втрачають до тисячі солдат вбитими. Це пов'язано з низкою факторів, які складаються на фронті.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Росіяни активізувалися. Адже путін не просто так поставив завдання досягнути нових результатів до березня. І він дійсно тисне на свій генералітет, а ті у свою чергу "раді старатися", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, насамперед через це ворог і пішов у масові атаки.

"При цьому пішов там, де позиції у них абсолютно невигідні. До того ж ворог не має достатньо потужної авіаційної підтримки. Відповідно, українські Сили оборони чітко по них відпрацьовують. Тому ворог несе такі втрати", — пояснив військовий експерт.

Як діють росіяни

Російська окупаційна армія має приблизно десять днів на здійснення спроби повторного широкомасштабного наступу в Україні. Але тактика та характер цього наступу буде відрізнятися від попередніх атак.

Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

Нагадаємо, останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області сколихнули російський інформаційний простір. Військові блогери посилили критику командування окупаційної армії, а аналітики зробили висновки про рівень підготовки солдатів армії ворога.

Фото: Reuters/Alexander Ermochenko