Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Стало известно, как сбитие россиянам беспилотника США повлияет на военную помощь Украине arrow

Стало известно, как сбитие россиянам беспилотника США повлияет на военную помощь Украине

21 марта 2023 12:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Избиение дрона США будет иметь положительные последствия для Украины
Соединенные Штаты не ограничатся дипломатическими депешами и политическими заявлениями
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Уничтожение в небе над Черным морем 14 марта российским истребителем-перехватчиком Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper будет иметь для россии долгоидущие последствия. Кроме дипломатических шагов, США усилят военно-техническую помощь Украине.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"Ответ США на провокацию россии, по моему убеждению, не иссякнет только политическими заявлениями и дипломатическими встречами. Однако этот ответ необязательно может быть в ближайшее время", — сказал Снегирев.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину, кремль постоянно нарушает нормы международного права и провоцирует союзников по НАТО.

Допускаю, отметил военный эксперт, что это будет комбинированный ответ, включающий в себя усиление экономических санкций и расширение материально-технической помощи для Украины.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

"То есть мы наконец-то можем получить то вооружение, о котором просим уже длительный промежуток времени. Речь идет, об авиационной компоненте и дальнобойных ракетах", — предположил Снегирев.

Он считает, что главной причиной задержки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS является опасение, что это решение станет агрессивным шагом со стороны Вашингтона.

"Однако атака на американский разведывательный дрон в международном воздушном пространстве может стать своеобразным "казусом бели" для Байдена", — подчеркнул военный аналитик.

Что произошло над Черным морем

Военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением , в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летал с нарушениями.

Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.

Фото: REUTERS/Janis Laizans

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:30 Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар

Новина з фото

14:29Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

Новина з фото

14:28 Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали

14:17 Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь

14:15 Еще одна европейская почта прекратила отправку посылок в рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:13 Племянница принцессы Дианы отыграла вечеринку перед собственной свадьбой: кто избранник

Новина з фото

14:01 В Одессе планируют демонтировать два памятника: о каких именно идет речь

13:57 СМИ узнали, распустит ли президент Франции парламент

13:54 СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который "возглавил" ЗАЭС Юрию Черничуку: детали

13:45 Пенсионеры не получат ежегодные единовременные выплаты в мае: что произошло

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Новина з відео

12:27Собака, которую переехала Mercedes в Одессе, должна снова лечь на операционный стол: подробности

Новина з відео

12:18 Певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Энергетически мощный период в 2023 году: как привлечь успех на новолуние в марте

Новина з відео

11:57 Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки

Новина з відео

11:37 В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

Новина з відео

11:30 Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

Новина з відео

11:08 Спасательная операция продолжительностью в шесть часов: в Одесской области мужчина упал в колодец

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 14:19

Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар

None 21 Март 14:29

Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

None 21 Март 14:30

Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали

None 21 Март 14:28

Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB