Избиение дрона США будет иметь положительные последствия для Украины

Стало известно, как сбитие россиянам беспилотника США повлияет на военную помощь Украине
Уничтожение в небе над Черным морем 14 марта российским истребителем-перехватчиком Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper будет иметь для россии долгоидущие последствия. Кроме дипломатических шагов, США усилят военно-техническую помощь Украине.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Ответ США на провокацию россии, по моему убеждению, не иссякнет только политическими заявлениями и дипломатическими встречами. Однако этот ответ необязательно может быть в ближайшее время", — сказал Снегирев.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину, кремль постоянно нарушает нормы международного права и провоцирует союзников по НАТО.
Допускаю, отметил военный эксперт, что это будет комбинированный ответ, включающий в себя усиление экономических санкций и расширение материально-технической помощи для Украины.
"То есть мы наконец-то можем получить то вооружение, о котором просим уже длительный промежуток времени. Речь идет, об авиационной компоненте и дальнобойных ракетах", — предположил Снегирев.
Он считает, что главной причиной задержки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS является опасение, что это решение станет агрессивным шагом со стороны Вашингтона.
"Однако атака на американский разведывательный дрон в международном воздушном пространстве может стать своеобразным "казусом бели" для Байдена", — подчеркнул военный аналитик.
Что произошло над Черным морем
Военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.
ВВС США выступили с заявлением , в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".
Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летал с нарушениями.
Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.
Фото: REUTERS/Janis Laizans