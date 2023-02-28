Эвакуация из Херсона: выезжают ли люди

Из Херсона эвакуируют гражданское население

Враг каждый день обстреливает Херсонщину из артиллерии, оттуда продолжается эвакуация мирного населения. Люди напуганы, но выезжают каждый день до 80 человек.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Из Херсонской области продолжается бесплатная эвакуация, которой могут воспользоваться гражданские. Количество тех, кто выезжает, колеблется от 30 до 80 человек в сутки" , — сказал Хлань.

По его словам, оккупанты также проводят принудительную эвакуацию, которую можно назвать депортацией людей, с левого берега Херсонщины.

Напомним, по данным генштаба ВСУ, на территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован побег коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.

В этом же сводке Генштаб сообщил о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.