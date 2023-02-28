Евакуація з Херсонщини: чи виїжджаюьб люди

Стало відомо, яка кількість людей щодня покидають Херсонщину
Ворог щодня обстрілює Херсонщину з артилерії, звідти продовжується евакуація мирного населення. Люди налякані, але виїжджають щодня до 80 осіб.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"З Херсонської області продовжується безкоштовна евакуація, якою можуть скористатися цивільні. Кількість людей, які виїжджають, коливається від 30 до 80 людей за добу", — сказав Хлань.
За його словами, окупанти також проводять примусову евакуацію, яку можна назвати депортацією людей, з лівого берега Херсонщини.
Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ, на території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксована втеча колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію в Крим.
У цьому ж зведенні Генштаб повідомив про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.