Евакуація з Херсонщини: чи виїжджаюьб люди

З Херсона евакуюють цивільне населення

Ворог щодня обстрілює Херсонщину з артилерії, звідти продовжується евакуація мирного населення. Люди налякані, але виїжджають щодня до 80 осіб.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"З Херсонської області продовжується безкоштовна евакуація, якою можуть скористатися цивільні. Кількість людей, які виїжджають, коливається від 30 до 80 людей за добу", — сказав Хлань.

За його словами, окупанти також проводять примусову евакуацію, яку можна назвати депортацією людей, з лівого берега Херсонщини.

Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ, на території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксована втеча колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію в Крим.

У цьому ж зведенні Генштаб повідомив про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.