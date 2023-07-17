Стало известно, когда Россия возобновит движение по Крымскому мосту

Крымский мост. Фото: Associated Press

В России планируют возобновить автомобильное движение через Крымский мост после повреждения до первого ноября. Опоры моста вроде бы имеют нормальное состояние.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет "Коммерсантъ".

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Когда возобновят движение

Он отметил, что до конца суток планируют закончить укреплять опоры моста, чтобы возобновить движение, используя тестовый режим. Затем планируется запуск легкового транспорта.

"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение с одной стороны 15 сентября, движение с другой стороны — до 1 ноября", — добавил Хуснуллин.

Вице-премьер России отметил, что после того, как мост осмотрели водолазы, они сказали, что его опоры пока в удовлетворительном состоянии.

Как сейчас выглядит мост

Из-за атаки сегодня, 17 июля, был в очередной раз поврежден Крымский мост. Последствия теперь можно увидеть и на спутниковых снимках.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что будет "ответ со стороны России" за "теракт" на Крымском мосту. Он назвал это "очередным террористическим актом киевского режима".