Стало известно, когда Россия возобновит движение по Крымскому мосту
В России планируют возобновить автомобильное движение через Крымский мост после повреждения до первого ноября. Опоры моста вроде бы имеют нормальное состояние.
Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет "Коммерсантъ".
Когда возобновят движение
Он отметил, что до конца суток планируют закончить укреплять опоры моста, чтобы возобновить движение, используя тестовый режим. Затем планируется запуск легкового транспорта.
"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение с одной стороны 15 сентября, движение с другой стороны — до 1 ноября", — добавил Хуснуллин.
Вице-премьер России отметил, что после того, как мост осмотрели водолазы, они сказали, что его опоры пока в удовлетворительном состоянии.
Как сейчас выглядит мост
Из-за атаки сегодня, 17 июля, был в очередной раз поврежден Крымский мост. Последствия теперь можно увидеть и на спутниковых снимках.
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что будет "ответ со стороны России" за "теракт" на Крымском мосту. Он назвал это "очередным террористическим актом киевского режима".