Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, когда Россия возобновит движение по Крымскому мосту arrow

Стало известно, когда Россия возобновит движение по Крымскому мосту

17 июля 2023 21:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда Россия возобновит движение по Крымскому мосту
Крымский мост. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России планируют возобновить автомобильное движение через Крымский мост после повреждения до первого ноября. Опоры моста вроде бы имеют нормальное состояние.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет "Коммерсантъ".

Читайте также:

Когда возобновят движение

Он отметил, что до конца суток планируют закончить укреплять опоры моста, чтобы возобновить движение, используя тестовый режим. Затем планируется запуск легкового транспорта.

"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение с одной стороны 15 сентября, движение с другой стороны — до 1 ноября", — добавил Хуснуллин.

Вице-премьер России отметил, что после того, как мост осмотрели водолазы, они сказали, что его опоры пока в удовлетворительном состоянии.

Как сейчас выглядит мост

Из-за атаки сегодня, 17 июля, был в очередной раз поврежден Крымский мост. Последствия теперь можно увидеть и на спутниковых снимках.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что будет "ответ со стороны России" за "теракт" на Крымском мосту. Он назвал это "очередным террористическим актом киевского режима".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз