У мережі показали, як виглядає пошкоджений Кримський міст із супутника

У мережі показали, який вигляд має пошкоджений Кримський міст із супутника
Через атаку сьогодні, 17 липня, було вчергове пошкоджено Кримський міст. Наслідки тепер можна побачити і на супутникових знімках.
Відповідні світлини опублікував журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму Twitter.
Як постраждав міст
На фото видно, яких пошкоджень зазнав Кримський міст.
Що сталося
Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також є загиблі та постраждалі.
З анонімних джерел ЗМІ стало відомо, що атаку на Кримський міст провели Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України.
Нагадаємо, Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.