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У мережі показали, який вигляд має пошкоджений Кримський міст із супутника

17 липня 2023 21:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У мережі показали, як виглядає пошкоджений Кримський міст із супутника
Пошкоджений Кримський міст. Фото: Крістофер Міллер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через атаку сьогодні, 17 липня, було вчергове пошкоджено Кримський міст. Наслідки тепер можна побачити і на супутникових знімках.

Відповідні світлини опублікував журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму Twitter.

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Як постраждав міст

На фото видно, яких пошкоджень зазнав Кримський міст.

Зображення
Супутникові знімки Кримського мосту. Фото: Крістофер Міллер
Зображення
Супутникові знімки Кримського мосту. Фото: Крістофер Міллер

Що сталося

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також є загиблі та постраждалі.

З анонімних джерел ЗМІ стало відомо, що атаку на Кримський міст провели Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України.

Нагадаємо, Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.

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