У мережі показали, як виглядає пошкоджений Кримський міст із супутника

Пошкоджений Кримський міст. Фото: Крістофер Міллер

Через атаку сьогодні, 17 липня, було вчергове пошкоджено Кримський міст. Наслідки тепер можна побачити і на супутникових знімках.

Відповідні світлини опублікував журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму Twitter.

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На фото видно, яких пошкоджень зазнав Кримський міст.

Супутникові знімки Кримського мосту. Фото: Крістофер Міллер

Супутникові знімки Кримського мосту. Фото: Крістофер Міллер

Що сталося

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також є загиблі та постраждалі.

З анонімних джерел ЗМІ стало відомо, що атаку на Кримський міст провели Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України.

Нагадаємо, Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.