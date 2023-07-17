Стало відомо, коли Росія відновить рух по Кримському мосту

Кримський міст. Фото: Associated Press

У Росії планують поновити автомобільний рух через Кримський міст після сьогоднішнього пошкодження до першого листопада. Опори моста начебто мають нормальний стан.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, пише "Коммерсантъ".

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Коли відновлять рух

Він зазначив, що до кінця доби планують закінчити зміцнювати опори моста, аби відновити рух, використовуючи тестовий режим. Потім планується запуск легкового транспорту.

"Попередньо, плануємо відновити двосторонній рух з одного боку 15 вересня, рух з другого боку — до 1 листопада", — додав Хуснуллін.

Віцепрем'єр Росії зауважив, що після того, як міст оглянули водолази, вони сказали, що його опори наразі в задовільному стані.

Який зараз вигляд має міст

Через атаку сьогодні, 17 липня, було вчергове пошкоджено Кримський міст. Наслідки тепер можна побачити і на супутникових знімках.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що буде "відповідь зі сторони Росії" за "теракт" на Кримському мосту. Він назвав це "черговим терористичним актом київського режиму".