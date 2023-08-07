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Стало известно, когда США отправят танки Abrams Украине

7 августа 2023 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, когда США отправят танки Abrams Украине
Танки Abrams во время транспортировки. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.

Об этом сообщает CNN.

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"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не только танки, это полный пакет, который идет вместе с ними", — отметил Буш.

Напомним, что Соединенные Штаты рассчитывают, что танки Abrams в Украине поступят в сентябре текущего года. Уже в следующем месяце несколько танков Abrams отправят в Германию, где пройдут окончательный ремонт.

Также мы писали, что одним из самых сложных вопросов сотрудничества Украины и западных партнеров был вопрос передачи Вооруженным силам Украины атакующего оружия, в частности, танков. Часть из них уже прибыла на фронт, но американские танки Abrams до сих пор не используются ВСУ.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки создали танки Abrams во время Холодной войны для противостояния с СССР на территории Европы. Потому эта военная техника вполне пригодна для ведения боевых действий в Украине.

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