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Стало известно, куда Россия перебрасывает свои войска после подрыва Каховской ГЭС

19 июня 2023 11:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, куда Россия перебрасывает свои войска после подрыва Каховской ГЭС
Армия РФ. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Подрыв дамбы Каховской ГЭС позволил российским оккупантам провести передислокации и усилить другие направления. В России отмечают, что ВСУ не смогут форсировать Днепр.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В последние десять дней Россия, вероятно, начала перебрасывать части своих войск группировки Днепр с восточного берега Днепра, чтобы усилить Запорожское и Бахмутское направления.

По информации британской разведки, опрокидывание, скорее всего, сможет задействовать несколько тысяч военных 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду и подразделения ВДВ и морской пехоты.

"Передислокация группировки Днепр, вероятно, отражает мнение России о том, что большая украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской дамбы и вызванного этим наводнением", — отмечают в сообщении.

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Сведение от Минобороны Великобритании

Контрнаступление ВСУ

На прошлой неделе украинские военные предпринимали контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Чтобы не дать нашим войскам продвигаться вперед, враг перебросил на Бахмутское направление дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

Напомним, количество уничтоженных в течение 18 июня российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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