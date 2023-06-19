Стало відомо, куди Росія перекидає свої війська після підриву Каховської ГЕС

Армія РФ. Фото: росЗМІ

Підрив дамби Каховської ГЕС дозволив російським окупантам провести передислокації та посилити інші напрямки. У Росії зазначають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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Перекидання військ РФ

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала перекидати частини своїх військ угрупування Дніпро зі східного берега Дніпра, щоб посилити Запорізький та Бахмутський напрями.

За інформацією британської розвідки, перекидання, швидше за все, зможе задіяти кілька тисяч військових 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду та підрозділи ВДВ й морської піхоти.

"Передислокація угруповання Дніпро, ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", — зазначають у повідомленні.

Зведення від Міноборони Великої Британії

Контрнаступ ЗСУ

Минулого тижня українські військові проводили контрнаступальні дії та оборонялися. Протягом двох тижнів ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Для того, щоб не дати нашим військам просуватися вперед, ворог перекинув на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

Нагадаємо, кількість знищених протягом 18 червня російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.