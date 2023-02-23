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Стало известно, на сколько ВСУ перевооружились по стандартам НАТО

23 февраля 2023 10:19
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Установлен процент оружия НАТО на службе в ВСУ
Запад "влил" в оборону Украины десятки миллиардов долларов
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Объем перевооружения Вооруженных сил Украины современным оружием НАТОвских образцов уже достиг почти трети. А количество обученных на западных тренировочных базах украинских воинов исчисляется десятками тысяч человек.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"ВСУ сейчас перешли и соответствуют процентов на 30 НАТОвским стандартам", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, это касается и перехода на западные калибры вооружения и создания эшелонированной системы ПВО, интегрированной в общую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Как отметил Снегирев, по разным оценкам, уже примерно 60 тысяч украинских солдат прошли обучение на полигонах стран НАТО по овладению высокоточными новейшими видами оружия и, соответственно, боевое слаживание.

В то же время военный эксперт обратил внимание на то, что общая сумма оборонной помощи иностранных партнеров Украины уже составила около 50 миллиардов долларов, что равняется 12-летним оборонным бюджетам ВСУ.

Как Запад помогает Украине

Украинские военные получат как минимум два танковых батальона Leopard 2. К тому же бойцам ВСУ будут переданы Challenger 2, Abrams и AMX-10.

Дальнобойные снаряды должны отправиться в Украину в течение первого полугодия 2023 года. Какие именно это будут ракеты — пока неизвестно.

Американский конгрессмен Майкл Маккол призывает начать уже сейчас обучение украинских пилотов на самолетах F-16. По его словам, Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы защитить свои территории.

Фото: REUTERS/Toby Melville

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