Встановлено відсоток НАТОвської зброї на службі у ЗСУ

Захід "влив" в оборону України десятки мільярдів доларів

Обсяг переозброєння Збройних сил України сучасною зброєю НАТОвських зразків вже сягнув близько третини. А кількість навчених на західних тренувальних базах українських воїнів йде на десятки тисяч осіб.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"ЗСУ наразі перейшли і відповідають відсотків на 30 НАТОвским стандартам", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, це стосується і переходу на західні калібри озброєння, і створення ешелонованої системи ППО, інтегрованої в загальну систему протиповітряної та протиракетної оборони.

Як зазначив Снєгирьов, за різними оцінками, вже приблизно 60 тисяч українських солдат пройшли навчання на полігонах країн НАТО з опанування високоточними новітніми видами зброї, так і, відповідно, бойове злагодження.

Водночас військовий експерт звернув увагу на те, що загальна сума оборонної допомоги іноземних партнерів України вже склала близько 50 мільярдів доларів, що дорівнює 12 річним оборонним бюджетам ЗСУ.

Як Захід допомогає Україні

Українські військові отримають як мінімум два танкових батальйони Leopard 2. До того ж бійцям ЗСУ буде передано Challenger 2, Abrams та AMX-10.

Далекобійні снаряди мають вирушити до України протягом першого півріччя 2023 року. Які саме це будуть ракети — поки що невідомо.

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16. За його словами, Україна повинна отримати всю необхідну зброю, аби захистити власні території.

Фото: REUTERS/Toby Melville