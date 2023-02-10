Аналитик вычислил факторы влияния на частоту российских ракетных атак

Стало известно, что влияет на частоту российских ракетных атак
Массированные ракетные атаки россиян по Украине зависят, прежде всего, от двух факторов. Причиной сегодняшней — стала общая ситуация на Восточном фронте.
Таково мнение в комментарии Новини. LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Последние ракетные обстрелы россиян показали, что они зависят либо от общей ситуации на фронте, либо каких-либо наших достижений или шагов на международной арене", — сказал Снегирев.
Произошедшее сегодня, добавил он, ложится в общую канву событий на фронте. А именно — переход россиян к активному наступлению.
По словам Снегирева, сегодня врагом был применен много эшелонированный подход к осуществлению ракетной атаки.
"Сначала используются иранские дроны для истощения нашей системы ПВО, а затем прибавляются удары с использованием условно высокоточных российских ракет", — отметил военный эксперт.
Как россияне совершили очередной ракетный террор по Украине
Сегодня утром российские оккупанты осуществили очередной массированный ракетный обстрел Украины, применив иранские дроны-камикадзе, баллистические ракеты, а также ракеты воздушного и морского базирования.
По информации народного депутата Алексея Гончаренко, перед ракетной атакой в Беларуси на аэродроме в Мачулищах был зафиксирован взлет российского самолета ДРЛВ А-50У. Это самолет радиолокационного обнаружения целей и управления атаой.
Украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали запуски десятков ракет. Подавляющее большинство из них было сбито.