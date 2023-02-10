Аналитик вычислил факторы влияния на частоту российских ракетных атак

Аналитик назвал причину ракетного террора Украины

Массированные ракетные атаки россиян по Украине зависят, прежде всего, от двух факторов. Причиной сегодняшней — стала общая ситуация на Восточном фронте.

Таково мнение в комментарии Новини. LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Последние ракетные обстрелы россиян показали, что они зависят либо от общей ситуации на фронте, либо каких-либо наших достижений или шагов на международной арене", — сказал Снегирев.

Произошедшее сегодня, добавил он, ложится в общую канву событий на фронте. А именно — переход россиян к активному наступлению.

Дмитрий Снегирев

По словам Снегирева, сегодня врагом был применен много эшелонированный подход к осуществлению ракетной атаки.

"Сначала используются иранские дроны для истощения нашей системы ПВО, а затем прибавляются удары с использованием условно высокоточных российских ракет", — отметил военный эксперт.

Как россияне совершили очередной ракетный террор по Украине

Сегодня утром российские оккупанты осуществили очередной массированный ракетный обстрел Украины, применив иранские дроны-камикадзе, баллистические ракеты, а также ракеты воздушного и морского базирования.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, перед ракетной атакой в Беларуси на аэродроме в Мачулищах был зафиксирован взлет российского самолета ДРЛВ А-50У. Это самолет радиолокационного обнаружения целей и управления атаой.

Украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали запуски десятков ракет. Подавляющее большинство из них было сбито.