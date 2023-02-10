Аналітик вирахував фактори впливу на частоту російських ракетних атак

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак
Масовані ракетні атаки росіян по Україні залежать насамперед від двох факторів. Причиною сьогоднішньої стала загальна ситуація на Східному фронті.
Таку думку в коментарі Новини. LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Останні ракетні обстріли росіян показали, що вони залежать або від загальної ситуації на фронті, або якихось наших здобутків чи кроків на міжнародній арені", — сказав Снєгирьов.
Те, що відбулося сьогодні, додав він, лягає в загальну канву подій на фронті. А саме — перехід росіян до активного наступу.
За словами Снєгирьова, сьогодні ворогом було застосовано багато ешелонований підхід до здійснення ракетної атаки.
"Спочатку використовуються іранські дрони для виснаження нашої системи ППО, а потім додаються удари з використанням умовно високоточних російських ракет", — зазначив військовий експерт.
Як росіяни вчинили черговий ракетний терор по Україні
Сьогодні вранці російські окупанти здійснили черговий масований ракетний обстріл України, застосувавши іранські дрони-камікадзе, балістичні ракети, а також ракети повітряного та морського базування.
За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, перед ракетною атакою у Білорусі на аеродромі в Мачулищах було зафіксовано зліт російського літака ДРЛВ А-50У. Це літак радіолокаційного виявлення цілей та управління атакою.
Українські сили протиповітряної оборони зафіксували пуски десятків ракет. Переважну більшість їх було збито.