Стало известно, сколько детей погибло на Николаевщине во время войны

Детские игрушки возле разрушенного дома. Фото: google

В результате полномасштабного вторжения в Николаевской области погибли 18 детей. Эти маленькие жители области стали жертвами травм, полученных в результате конфликта. Также сердце одного из детей не выдержало после услышанных взрывов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Николаевской областной военной администрации Александр Трайтли.

Читайте также:

Александр Трайтли на брифинге. Фото: Николаевская областная государственная администрация

"К сожалению, от обстрелов нигде не укроешься, вся страна под угрозой. Все чувствуют ту опасность, которую несут за собой обстрелы со стороны страны-агрессора. Хуже всего, то, что гибнут невинные дети, которые, в отличие от взрослых, требуют определенной поддержки, ожоги и быстрой реакции на эти события", — сказал Александр Трайтли.

Дети, пострадавшие на войне

По данным на 3 июня, в результате полномасштабного военного нападения России на Украину общее количество пострадавших детей составляет 1482. Из этого количества 484 ребенка погибли, тогда как 998 детей получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, что недавний инцидент, связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал бурю негодования в Мелитополе. Прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Также мы писали, что 2 июня в населенном пункте Загоряновка Херсонской области дети взорвались на неизвестном предмете. В результате инцидента они получили ранения.