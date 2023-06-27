Стало известно, сколько стоит один выстрел из IRIS-T

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Украина с осени 2022 использует один из новейших противоракетных комплексов, немецкий IRIS-T SLM. Стоимость всего комплекса колеблется между 140 и 180 млн евро.

Об этом сообщают The National News, DW и Die Welt.

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IRIS-T — один из новейших зенитных ракетных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, разработанный немецкой компанией Diehl Defence.

Сами ракеты, которые могут использоваться в двух форматах — "земля-воздух" и "воздух-воздух" — были разработаны еще в конце прошлого тысячелетия и приняты на вооружение в 2005 году.

Впоследствии появились специальные наземные системы для этих ракет — IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Первая, малой дальности (до 12 километров) начала использоваться с 2015 года, вторая, средней дальности (до 40 километров) — уже во время полномасштабной российско-украинской войны, в 2022 году.

Украинская армия стала одной из первых в мире, начавших использовать эти комплексы в боевых действиях. Первый комплекс IRIS-T SLM, как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, поступил в ВСУ в октябре прошлого года.

Стоимость IRIS-T

Общая стоимость всего комплекса, куда пункт управления, пусковые установки с ракетами и станция радиолокаций, как сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен — 140 млн евро.

По другим данным, один комплекс IRIS-T SLM стоит до 178 млн евро.

Базовая цена одной ракеты IRIS-T — от 320 до 380 тыс. евро. Но для комплекса, который используется Украине, ракеты пришлось модернизировать, что несколько увеличило их цену.

Ориентировочно выстрел одной ракетой IRIS-T из комплекса IRIS-T SLM стоит около 400 тыс. евро.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из системы противовоздушной обороны Patriot и ракетной системы залпового огня HIMARS.