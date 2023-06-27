Стало відомо, скільки коштує один постріл з IRIS-T

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Україна з осені 2022 року використовує один із найновіших протиракетних комплексів, німецький IRIS-T SLM. Вартість усього комплексу коливається між 140 і 180 млн євро.

Про це повідомляють The National News, DW та Die Welt.

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IRIS-T — це один із найновіших зенітних ракетних комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, розроблений німецькою компанією Diehl Defence.

Самі ракети, які можуть використовуватися у двох форматах — "земля-повітря" та "повітря-повітря", — були розроблені ще в кінці минулого тисячоліття і прийняті на озброєння у 2005 році.

Згодом з’явилися спеціальні наземні системи для використання цих ракет — IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Перша, малої дальності (до 12 кілометрів), почала використовуватися з 2015 року, друга, середньої дальності (до 40 кілометрів) — уже під час повномасштабної російсько-української війни, 2022 року.

Українська армія стала однією з перших у світі, хто почав використовувати ці комплекси у бойових діях. Перший комплекс IRIS-T SLM, як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, надійшла до ЗСУ у жовтні минулого року.

Вартість IRIS-T

Загальна вартість усього комплексу, куди пункт управління, пускові установки з ракетами і радіолокаційна станція, як сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, — 140 млн євро.

За іншими даними, один комплекс IRIS-T SLM коштує до 178 млн євро.

Базова ціна однієї ракети IRIS-T — від 320 до 380 тисяч євро. Але для того комплексу, який використовується Україні, ракети довелося дещо модернізувати, що дещо збільшило їхню ціну.

Тож орієнтовно постріл однією ракетою IRIS-T із комплексу IRIS-T SLM коштує близько 400 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із системи протиповітряної оборони Patriot та ракетної системи залпового вогню HIMARS.