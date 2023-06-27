Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки коштує один постріл з IRIS-T arrow

Стало відомо, скільки коштує один постріл з IRIS-T

27 червня 2023 12:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, скільки коштує один постріл з IRIS-T
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Фото: Diehl Defence
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна з осені 2022 року використовує один із найновіших протиракетних комплексів, німецький IRIS-T SLM. Вартість усього комплексу коливається між 140 і 180 млн євро.

Про це повідомляють The National News, DW та Die Welt.

Читайте також:

Ракети і системи

IRIS-T — це один із найновіших зенітних ракетних комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, розроблений німецькою компанією Diehl Defence.

Самі ракети, які можуть використовуватися у двох форматах — "земля-повітря" та "повітря-повітря", — були розроблені ще в кінці минулого тисячоліття і прийняті на озброєння у 2005 році.

Згодом з’явилися спеціальні наземні системи для використання цих ракет — IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Перша, малої дальності (до 12 кілометрів), почала використовуватися з 2015 року, друга, середньої дальності (до 40 кілометрів) — уже під час повномасштабної російсько-української війни, 2022 року.

Українська армія стала однією з перших у світі, хто почав використовувати ці комплекси у бойових діях. Перший комплекс IRIS-T SLM, як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, надійшла до ЗСУ у жовтні минулого року.

Вартість IRIS-T

Загальна вартість усього комплексу, куди пункт управління, пускові установки з ракетами і радіолокаційна станція, як сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, — 140 млн євро.

За іншими даними, один комплекс IRIS-T SLM коштує до 178 млн євро.

Базова ціна однієї ракети IRIS-T — від 320 до 380 тисяч євро. Але для того комплексу, який використовується Україні, ракети довелося дещо модернізувати, що дещо збільшило їхню ціну.

Тож орієнтовно постріл однією ракетою IRIS-T із комплексу IRIS-T SLM коштує близько 400 тисяч євро.

 Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із системи протиповітряної оборони Patriot та ракетної системи залпового вогню HIMARS.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз