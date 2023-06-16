Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: defensie.nl

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, предоставленные западными союзниками, помогли Украине значительно повысить эффективность противовоздушной обороны. Западные партнеры продолжают предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, невзирая на их высокую стоимость. Часто один пуск ракеты с Patriot обходится значительно дороже, чем сбитая цель.

Об этом сообщает сайт Pro Гроші.

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Одна батарея зенитно-ракетного комплекса состоит из четырех пусковых установок по четыре ракеты в каждой. То есть, ЗРК может нести 16 снарядов в полной комплектации. Также установка имеет радиолокационную станцию, пункт управления огнем и шасси.

Стоимость целого ЗРК составляет около 1 млрд долларов. При этом ракета, используемая в Patriot — MIM-104 — стоит около 3 млн долларов. Эта ракета способна поразить самолеты и вертолеты в радиусе до 160 км, для других движущихся целей показатель составляет 50 км.

Следует заметить, что стоимость ракет С-300, которыми россияне часто обстреливают украинские города и против которых очень эффективны ЗРК Patriot, составляет около 2 млн долларов. Приблизительная стоимость ракеты Х-22 составляет в среднем 400 тыс. долларов.

Дороже обходятся России ракеты типа Х-101 (13 млн долларов) и Х-555 (7,5 млн. долларов), с которыми легко может справиться Patriot. Более 10 млн долларов россиянам стоят пуски гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал", но их также можно уничтожить с помощью американского ЗРК.

Характеристики Patriot

Украина уже получила Patriot от США, Нидерландов и Германии. Основные характеристики этих комплексов следующие:

максимальная дальность перехвата цели — 80 км;

минимальная дальность — 3 км;

максимальная высота перехвата — 24 км;

минимальная высота — 0,06 км;

количество одновременно обстреливаемых целей — 8;

вероятность поражения — 0,8 (в боевых условиях меньше);

масса ракеты — 912 кг;

максимальная скорость — 1 600 м/с;

высота поражения баллистических целей — до 15 км.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

Также ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.