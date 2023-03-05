Захватчик жалуется, что командование бросает их на фронт как пушечное мясо

Руководство армии рф пополняет потери недавно мобилизованными

Оккупант, находясь на Донецком направлении, жалуется, что их командование относится к ним как к пушечному мясу. Захватчик рассказывает, что они уже не понимают, за что воюют.

Телефонный разговор солдата армии рф с другом публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Перехваченный разговор

Военнослужащий из Донецкого направления критикует отношение командования к своим подчиненным и выражает возмущение кадровыми перестановками в подразделении. Захватчик говорит, что к ним относятся как к мясу.

"Сейчас они решили забрасывать телами все подряд. Чуть ли не "вагнеровцев" из нас сделали, бл*ть", — рассказывает оккупант.

Также захватчик говорит, что уже не понимает, за что воюет, ведь от руководства — никакой поддержки.

Напомним, ранее пресс-служба Десантно-штурмовых войск показала видео, как украинские бойцы уничтожили подразделение российских оккупантов, одетых в форму ВСУ.

Также недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого военный использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.