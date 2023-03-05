Захватчик жалуется, что командование бросает их на фронт как пушечное мясо

"Относятся как к мясу": оккупант жалуется на безразличие командования армии рф
Оккупант, находясь на Донецком направлении, жалуется, что их командование относится к ним как к пушечному мясу. Захватчик рассказывает, что они уже не понимают, за что воюют.
Телефонный разговор солдата армии рф с другом публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Перехваченный разговор
Военнослужащий из Донецкого направления критикует отношение командования к своим подчиненным и выражает возмущение кадровыми перестановками в подразделении. Захватчик говорит, что к ним относятся как к мясу.
"Сейчас они решили забрасывать телами все подряд. Чуть ли не "вагнеровцев" из нас сделали, бл*ть", — рассказывает оккупант.
Также захватчик говорит, что уже не понимает, за что воюет, ведь от руководства — никакой поддержки.
Напомним, ранее пресс-служба Десантно-штурмовых войск показала видео, как украинские бойцы уничтожили подразделение российских оккупантов, одетых в форму ВСУ.
Также недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого военный использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.