Столтенберг заявил, что рф может захватить Бахмут в ближайшие дни
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия может захватить Бахмут в ближайшие дни. По его словам, украинская оборона города может потерпеть поражение.
Об этом Столтенберг сказал на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме, передает "Европейская правда".
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Генсек НАТО отметил, что в последние месяцы вокруг Бахмута шли ожесточенные бои. Россия продолжала перебрасывать на это направление новых военных и технику.
"То, чего россии не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может упасть в ближайшие несколько дней", — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, если это действительно произойдет, то это не будет переломный момент в войне.
"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать россия. Мы должны продолжать поддерживать Украину", — добавил Столтенберг.
Напомним, Зеленский заявлял, что если российские войска получат контроль над Бахмутом, у них будет открытый путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Поэтому украинские защитники продолжают защищать город.
Также мы писали, что в битве за Бахмут потери несут обе стороны российско-украинской войны. Боевые действия в районе города истощают силы как российских, так и украинских подразделений.
Добавим, несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перебрасывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери.