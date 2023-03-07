Зеленський пояснив, чому ЗСУ мають утримати Бахмут

Володимир Зеленський

Якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

Чому Україні важливо утримати Бахмут

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорська, до Слов’янська, після Бахмута це була б відкрита дорога для росіян в інші міста України на Донецькому напрямку. Саме тому наші хлопці стоять", — пояснив він.

Тижневий штурм найманців "Вагнера", який набрав темпів останніми днями, змусив тисячі людей покинути місто та знищив його інфраструктуру. Але українські війська також розгорнули оборону цього району, стримуючи просування росії.

Зеленський сказав, що мотиви українського війська зберегти місто значно відрізняються від цілей рф.

"Ми розуміємо, чого росія хоче там досягти. Росії потрібна бодай якась перемога — маленька перемога — навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", — сказав президент.

Зеленський також додав, що якщо росія зможе "встановити свій маленький прапор" на вершині Бахмута, це допоможе мобілізувати їхнє суспільство, створити ілюзію могутності російської армії.

Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут. За останню добу, 6 березня, українські захисники ліквідували ще 244 загарбники, ще 315 — поранені, ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.

За прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.

Додамо, останнім часом евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Нині у місті перебувають 4500 людей.