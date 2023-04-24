Эксперт очертил главные цели ВСУ на территории России

Последствия падения российской авиабомбы в жилом районе Белгорода. Фото: росСМИ

Россиянам, проживающим в ближайших с Украиной приграничных регионах, в ближайшем будущем не стоит надеяться на тишину и покой. Ведь внезапный "хлопок" на их территории будет продолжаться и будет еще более интенсивным.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"В Брянской, Курской, Белгородской областях время от времени, будет случаться "хлопок", — сказал Селезнев.

Поскольку эти области де-факто прифронтовые, заверил он, "хлопок" будет и дальше продолжаться.

"Но он будет направлен, в первую очередь, на объекты военной и энергетической инфраструктуры врага", — заверил военный эксперт.

Потому что, объяснил он, необходимо максимально снизить потенциал путинской армии для того, чтобы украинское наступление было максимально рациональным и эффективным.

"Россиянам не нужно сейчас отчаиваться! Им нужно было помнить слова из Священного писания: тот, кто посеет ветер, пожнет бурю!" — напомнил Селезнев.

Что происходит на пограничных

Вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. На месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

21 апреля в российском Белгороде, недалеко от места взрыва бомбы, с российского самолета обнаружили новый взрывоопасный предмет. В результате в городе проводят масштабную эвакуацию.

Власти пограничной с Украиной Курской области России заявляют об обстреле со стороны Украины. Несколько сел региона остались без электроснабжения.