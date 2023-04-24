Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стрелять можно: названы главные цели ВСУ на территории РФ arrow

Стрелять можно: названы главные цели ВСУ на территории РФ

24 апреля 2023 12:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт очертил главные цели ВСУ на территории России
Последствия падения российской авиабомбы в жилом районе Белгорода. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Россиянам, проживающим в ближайших с Украиной приграничных регионах, в ближайшем будущем не стоит надеяться на тишину и покой. Ведь внезапный "хлопок" на их территории будет продолжаться и будет еще более интенсивным.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"В Брянской, Курской, Белгородской областях время от времени, будет случаться "хлопок", — сказал Селезнев.

Поскольку эти области де-факто прифронтовые, заверил он, "хлопок" будет и дальше продолжаться.

"Но он будет направлен, в первую очередь, на объекты военной и энергетической инфраструктуры врага", — заверил военный эксперт.

Потому что, объяснил он, необходимо максимально снизить потенциал путинской армии для того, чтобы украинское наступление было максимально рациональным и эффективным.

"Россиянам не нужно сейчас отчаиваться! Им нужно было помнить слова из Священного писания: тот, кто посеет ветер, пожнет бурю!" — напомнил Селезнев.

Что происходит на пограничных

Вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. На месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

21 апреля в российском Белгороде, недалеко от места взрыва бомбы, с российского самолета обнаружили новый взрывоопасный предмет. В результате в городе проводят масштабную эвакуацию.

Власти пограничной с Украиной Курской области России заявляют об обстреле со стороны Украины. Несколько сел региона остались без электроснабжения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас