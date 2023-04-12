Світ отримає війну з Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир з РФ, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Уніан

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що за будь-яким примиренням із Путіним стоять тисячі вбитих українців та зруйновані міста. Якщо світова спільнота не доб’ється поразки Росії, то отримає нову війну з російським "Четвертим рейхом".

Про це Олексій Данілов написав у своєму Facebook.

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За його словами, якщо формулу перемоги та демократії можна обговорювати, то формула поразки вже відома — ніякої повної та безумовної капітуляції агресора.

"Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими та окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Ради безпеки. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками", — пояснив секретар РНБО.

Також, за словами Данілова, можна заплющити очі на знищені міста, зруйновані долі, геноцид, терор, тортури та тисячі вбитих, серед яких — сотні дітей, і далі тиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну на різних самітах, зустрічах чи перемовинах.

"У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, нещодавно Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ ЗСУ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його штаб будуть приймати рішення про контрнаступ українських бійців в останній момент.

Додамо, у соціальній мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Однак витік певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Проте спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.