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Так же, как под Бахмутом: Анна Маляр рассказала об упорных боях на Марьинском направлении

6 сентября 2023 21:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Так же, как под Бахмутом: Анна Маляр рассказала об упорных боях на Марьинском направлении
Украинский воин на позициях под Марьянкой. Фото: Украинская правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинская армия на Марьинском направлении отражает постоянные штурмы врага, однако россияне уничтожают город. Этот отрезок фронта остается одним из самых "горячих".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Уже несколько месяцев в новостях сообщают, что на Марьинском направлении продолжаются бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что за этими словами стоит ежедневная работа военных.

Враг стер Марьинку

Анна Маляр также рассказала, что враг все время пытается атаковать украинскую линию обороны и поэтому постоянно обстреливает населенный пункт. По словам Маляр, там теперь только "развалины и остатки фундаментов".

"В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях", — написала заместитель главы Минобороны.

Она также отметила, что именно в Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, поэтому просто стирает с лица Земли.

Ранее мы рассказывали, что военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы закрепляются на занятых позициях.

Также мы писали, что 16 августа ВСУ уволили село Урожайное Донецкой области. В освобождении Урожайного участвовали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

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