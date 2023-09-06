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Так само, як під Бахмутом: Ганна Маляр розповіла про запеклі бої на Мар‘їнському напрямку

6 вересня 2023 21:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Так само, як під Бахмутом: Ганна Маляр розповіла про запеклі бої на Мар‘їнському напрямку
Український воїн на позиціях під Мар'янкою. Фото: Українська правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українська армія на Мар'їнському напрямку відбиває постійні штурми ворога, проте росіяни нищать місто. Цей відрізок фронту залишається одним із "найгарячіших".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вже декілька місяців поспіль у новинах повідомляють, що на Мар'їнському напрямку тривають бої. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що за цими словами стоїть щоденна робота військових.

Ворог стер Мар'їнку

Ганна Маляр також розповіла, що ворог весь час намагається атакувати українську лінію оборони та через це постійно обстрілює населений пункт. За словами Маляр, там тепер тільки "руїни та залишки фундаментів".

"В Мар'їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках", — написала заступниця глави Міноборони.

Вона також зазначила, що саме у Мар'їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль, тому просто стирає з лиця Землі.

Раніше мирозповідали, що військові ЗСУ продовжують рухатися вздовж Мелітопольського напрямку, особливо між Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях.

Також ми писали, що 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині. У визволенні Урожайного брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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