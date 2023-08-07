"Там только п**дят": отец и сын с РФ обсудили обеспечение оккупантов

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Отец и сын из России обсудили отсутствие надлежащего обеспечения вооружением и военной техникой подразделений оккупантов на передовых позициях. Они также рассказали о халатном отношении к личному составу, погибшему при выполнении боевых задач.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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С телефонного разговора можно понять, что, вероятно, сын мужчины воюет против Украины. Отец спрашивал у него о ситуации на фронте и обеспечении захватчиков.

Что говорил отец:

— Алло. Привет, сынок. Здорова. Не бухаешь? Смотрю, бухой что ли. Ну ясно.

— А этот, техника хоть есть, пушки, х**шки, минометы, бл*дь, танки? Нет, ну это все х**ня. Вообще вооружение хоть есть? Че, ни танков, ни БМ, ничего нет?

— А где это все, бл*? Короче, там только п**дят, что, бл*дь, все есть старое. Угу. Короче, проср*ли все вооружение. Пропили, нах*й, да? А то показывают, танки там Т-90. А то, бл*ть, там хвалятся нах*й постоянно. Там какой-то солнцепек, бл*дь, там это. Китай там помогает, свои эти прет, бл*дь.

— Это половина нашей техники, наверное, уже походу у хохлов находится, бл*дь. А то успокаивают. Там танки бросили, там ...а? Сколько осталось? Да ну нах*й. А где же?

— Не хоронят никого, бл*дь. Ну они же и домой не звонят уже тогда выходит. Там же одни кости останутся. И че? Тебя ранят или убьют, ты тоже останешься там лежать, бл*ть? Ну ясно.

— Них*я нет в России. Не еб**ся. Бл*ть, одни пиз**жи. Зап**делись совсем. Ну ясно. Куда еще рынулись на Украину? Сами бы там переваривались. Поехали помогать, бл*дь.

Напомним, жена российского оккупанта в телефонном разговоре пожаловалась на халатное отношение врачей к военным РФ. По ее словам, медики оттягивают лечение солдат, а потом говорят, что они пропали без вести.

Также мы писали, что российские военнослужащие жалуются на значительные потери на фронте в Украине, а также плохое отношение к ним со стороны командования. Нередки также случаи побега с поля боя.